2020-02-25T12:33:29+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве студента, отправили в СИЗО

Ранее он уже имел проблемы с законом
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
17-летний студент погиб, заступившись за девушку.17-летний студент погиб, заступившись за девушку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Центральный районный суд отправил под стражу 26-летнего челябинца, которого обвиняют в расправе над 17-летним студентом. Напомним, парня ударили ножом в грудь во время драки с пьяной компанией. Ранее обвиняемый сидел в колониях за кражу и наркотики. Он опасен, и потому его решили закрыть в СИЗО, пока идет следствие.

— Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, до 22 апреля, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

За убийство челябинцу грозит до 15 лет тюрьмы. В драке ранили также друга погибшего. Он выжил и сейчас в больнице. Следователям предстоит выяснить, кто ударил его ножом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из самого грязного города России Карабаш может превратиться в современную территорию экологического и социального развития
Жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве студента, отправили в СИЗО
МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопады и метели
В центре Челябинска на берегу реки ондатры строят хатки
Работа над ошибками: карантин по гриппу в Челябинске объявили поздно
В Челябинской области выросла заболеваемость бешенством
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у лакокраски нужен еще один забор
«Пожарная сигнализация была отключена»: на подземной парковке в Челябинске произошел крупный пожар
«Это дело рук частных перевозчиков»: директор «ЧелябГЭТ» объяснил претензии к нему
Волонтеры отказались искать пропавшего в Челябинске Семена Тютюева
Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье
«Лада» улетела в кювет на трассе М-5 в Челябинской области
Недострой в центре Челябинска, который мэрия просит снести, решили продать
В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады
Стало известно, когда в Челябинске начнутся весенние субботники
Губернатор Челябинской области отправил в отставку замминистра социальных отношений
«Дожить бы до 9 мая!»: ветерану Великой Отечественной Войны из Челябинска исполнилось 99 лет
«Они не могли быть бездомными!»: волонтеры ищут хозяев собак, спасенных из отлова в Челябинской области