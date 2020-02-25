Жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве студента, отправили в СИЗО
Центральный районный суд отправил под стражу 26-летнего челябинца, которого обвиняют в расправе над 17-летним студентом. Напомним, парня ударили ножом в грудь во время драки с пьяной компанией. Ранее обвиняемый сидел в колониях за кражу и наркотики. Он опасен, и потому его решили закрыть в СИЗО, пока идет следствие.
— Обвиняемого заключили под стражу на два месяца, до 22 апреля, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
За убийство челябинцу грозит до 15 лет тюрьмы. В драке ранили также друга погибшего. Он выжил и сейчас в больнице. Следователям предстоит выяснить, кто ударил его ножом. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU