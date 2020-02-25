МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопады и метели

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:31:44+03:00

В Челябинской области 26 февраля ожидаются снегопады и метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют в среду, 26 февраля, мокрый снег, метели и гололедицу на дорогах. Непогода обрушится на отдельные районы Челябинской области.

— Из-за резкого ухудшения погоды повышается вероятность возникновения ЧС. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим. А пешеходам надеть нескользящую обувь. Если все-таки ботинки катятся по льду, прикрепите на каблуки металлические набойки, или поролон, наклейте на сухую подошву лейкопластырь или изоленту. Также можно натереть подошвы песком.

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ИСТОЧНИК KP.RU