МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопады и метели
Синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют в среду, 26 февраля, мокрый снег, метели и гололедицу на дорогах. Непогода обрушится на отдельные районы Челябинской области.
— Из-за резкого ухудшения погоды повышается вероятность возникновения ЧС. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Спасатели призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим. А пешеходам надеть нескользящую обувь. Если все-таки ботинки катятся по льду, прикрепите на каблуки металлические набойки, или поролон, наклейте на сухую подошву лейкопластырь или изоленту. Также можно натереть подошвы песком.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU