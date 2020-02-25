Из самого грязного города России Карабаш может превратиться в современную территорию экологического и социального развития

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:41:26+03:00

На его развитие инвесторы готовы потратить более 800 миллионов рублей

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Перед февральскими праздниками жители Карабаша встретили важных гостей. В южноуральский город, который пока считается зоной экологического бедствия, наведались полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, крупные федеральные бизнесмены и представители власти.

Вип-гости прогулялись по улицам медного города и обсудили планы на его дальнейшее развитие. В будущем здесь хотят построить современный жилой комплекс, бассейн, газовая котельная, а также реконструированы детские сады. На превращение Карабаша в город, где хочется жить планируется потратить как минимум 800 миллионов рублей.

По словам общественников, такая поездка является важным показателем продуктивной работы власти и бизнеса.

— Во-первых, Карабаш стал первым в рамках ревизии малых населенных пунктов, придуманной в уральском полпредстве президента при непосредственном участии Николая Цуканова. Во-вторых, мы еще раз убедились, что Карабашу повезло — он планомерно движется от точки экологического бедствия к развитой в социально-экономическом смысле территории «Чистой страны», — рассуждают авторы телеграм-канала «Челябушка». — В-третьих, это такой удачный образец сотрудничества муниципалитета, регионального правительства в лице губернатора Алексея Текслера и предпринимателей, что неплохо было бы сделать слепок и тиражировать дальше. Удача здесь — в заинтересованности всех сторон без исключения с учетом пожеланий простых карабашцев.

Много ли в Челябинской области населенных пунктов, где одновременно вкладываются в больницу, градообразующее предприятие, храм, спорткомплекс, детский сад и школу искусств? А ведь в этом кроется огромный потенциал. Благодаря такому слаженному взаимодействию можно ожидать подъем сразу в нескольких сферах жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU