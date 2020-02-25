«Виновен. Снисхождения не заслуживает»: присяжные решили судьбу отца пятерых детей из Челябинска, обвиняемого в двойном убийстве

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:03:08+03:00

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Отца пятерых детей из Челябинска Ивана Юдакина арестовали по подозрению в убийстве 12-летней давности. Сам мужчина настаивал: оговорили. Но признавался: был свидетелем страшного преступления.

По горячим следам уголовное дело не дошло до суда. А спустя годы его возобновили. Следствие пришло к выводу, что Юдакин был полноценным участником убийства. Выслушав доказательства, к тому же мнению пришли присяжные заседатели. Свой вердикт они вынесли в это вторник, 25 февраля.

— Вынесен вердикт: виновен, снисхождения не заслуживает. Вот и все... Жизнь уже никогда не будет прежней, — говорит супруга Ивана Валентина Юдакина.

Все это время она пыталась защитить мужа через СМИ и в социальных сетях.

Вместе с Иваном Юдакиным на скамье подсудимых оказались братья Эдуард и Андрей Кургины, а также Артур Еприкян. Следствие полагает, что они составляли преступную группировку, которая занималась угонами автомобилей. В 2007-м году они убили своего друга и его девушку, студентку мединститута. Отец погибшей спустя много лет и довел уголовное дело до суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU