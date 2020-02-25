Снова трясет: в Челябинской области зафиксировали землетрясение

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:13:50+03:00

Два года назад по стенам подъездов в Катав-Ивановске пошли трещины от землетрясения. Фото: vk.com/«Подслушано в Катав-Ивановске»

Эпицентром стал Катав-Ивановск, где два года назад от подземных толчков пошли трещины в домах

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В Катав-Ивановске снова задрожала земля. Толчки магнитудой 2,7 баллов зафиксировала Международная система мониторинга.

Землетрясение произошло 22 февраля в 15:16. Однако оно было таким слабым, что жители его даже не почувствовали. Землетрясение силой до четырех баллов не представляет никакой опасности людям и зданиям.

Напомним, в сентябре 2018 года Катав-Ивановск тряхнуло так, что об этом узнала вся страна. Силу толчков оценили в 5,5 баллов. В домах полетел старый кафель, с полок попадала посуда, а в подъездах пошли трещины. Больше всего пострадала городская больница.

Кстати, в октябре прошлого года землетрясение магнитудой 3,1 балла было зафиксировано в районе Нязепетровска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/667373" frameborder="0"></iframe> Землетрясение на Урале.Ночью Челябинскую область трясло. На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. В эпицентре оказался Катав-Ивановский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU