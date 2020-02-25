В Челябинске в минздраве ответили на обвинения в нехватке препаратов против ВИЧ

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:58:40+03:00

В минздраве Челябинской области заявляют: противовирусные препараты в Златоусте есть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фельдшер, которому в глаз брызнула кровь больного, будет наблюдаться у врачей

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Сотрудница «скорой помощи» из Златоуста как пациент будет наблюдаться в Челябинске, в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

— Будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (там есть все необходимое для оказания помощи, в наличии полный запас препаратов).

Напомним, вечером 24 февраля ЧП случилось в одном из подъездов Златоуста. На вызов к пострадавшему в драке прибыла бригада «скорой помощи». Только после того, как кровь из раны больного брызнула в глаз медику, он сообщил, что у него СПИД и гепатит С.

По правилам, фельдшер должна была принять противовирусный препарат. Но, как заявила депутат ЗСО Ольга Мухометьярова, на станции «скорой» в Златоусте препарата нет.

В минздраве отвергли обвинения в том, что на станции «скорой помощи» нет лекарства.

— В больнице Златоуста имеются необходимые препараты и инструкции для оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В том числе и препарат для проведения пост контактной профилактики ВИЧ-инфекции в случае контакта с инфицированным.

Тогда непонятно, зачем фельдшера везут в Челябинск. Причем на машине «скорой помощи»? Скорее всего, препарат не закупили вовремя на станции в Златоусте. То есть, по документам он есть, а на деле - нет.

Депутат ЗСО Ольга Мухаметьярова считает, что фельдшер может обратиться в прокуратуру с жалобой на своего работодателя:

— Здесь имеет место факт неоказания медицинских услуг своему работнику.

P.S. Министерством здравоохранения будет проведена внеплановая проверка по ситуации в г. Златоуст.

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ИСТОЧНИК KP.RU