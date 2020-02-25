Первокурсница выпала с десятого этажа в Челябинске
Трагедия произошла в Калининском районе Челябинска в понедельник, 24 февраля. 18-летняя девушка выпала из окна своей квартиры, на десятом этаже дома по улице 250-летия Победы. От полученных травм студентка скончалась. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали силовиков.
По неофициальной информации, девушка училась на первом курсе в челябинском филиале РАНХиГС, состояла на учете у психиатра. Сейчас следователи выясняют, был ли это несчастный случай или в произошедшем все-таки есть криминальный след.
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ИСТОЧНИК KP.RU