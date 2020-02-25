2020-02-25T15:18:20+03:00
Происшествия

Первокурсница выпала с десятого этажа в Челябинске

Следователи проводят проверку
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Следователи выясняют, был ли это несчастный случай или в произошедшем есть криминальный след.Следователи выясняют, был ли это несчастный случай или в произошедшем есть криминальный след.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Калининском районе Челябинска в понедельник, 24 февраля. 18-летняя девушка выпала из окна своей квартиры, на десятом этаже дома по улице 250-летия Победы. От полученных травм студентка скончалась. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали силовиков.

По неофициальной информации, девушка училась на первом курсе в челябинском филиале РАНХиГС, состояла на учете у психиатра. Сейчас следователи выясняют, был ли это несчастный случай или в произошедшем все-таки есть криминальный след.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воспитанникам спорткомплекса в Челябинске предложили «бегать на улице»
В Лос-Анджелесе задержали боксера Сергея Ковалева
В Челябинске жулики украли с банковской карты 50 тысяч
Челябинский предприниматель стал жертвой мошенников
Первокурсница выпала с десятого этажа в Челябинске
Челябинцы передали «Счастье в конверте» жителям Башкирии
Пьяная женщина, заморозившая грудного ребенка в Кургане, оказалась из благополучной семьи
«В списке — дети и презервативы»: челябинские мужчины назвали самые необычные подарки на 23 февраля
Семья с пятилетним ребенком погибла на трассе в Челябинской области
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов наличными
«Волга» с ребенком в салоне столкнулась с двумя грузовиками в Челябинске
В Челябинске в минздраве ответили на обвинения в нехватке препаратов против ВИЧ
Cледствие возбудило уголовное дело об убийстве пропавшего Семена Тютюева из Челябинска