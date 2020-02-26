В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов
Родители пожаловались на столовую школы N25 в группе «Подслушано в Озерске» в ВК:
— Волосатая еда вместе с кусками полиэтиленовых пакетов вошла в наш постоянный рацион. Такое отвратительное обслуживание надоело, но дети смирились, что их кормят помоями. А нам, неравнодушным, надоело ругаться со всеми причастными.
Свою жалобу пользователь подкрепил фотодоказательствами. На кадрах видно пиццу с заветренной колбасой, почерневшие булочки с сахаром и другие ужасы кулинарии.
А еще родителей возмущает антисанитария. Продукты лежат на грязных подносах, и столовые приборы не хочется брать в руки, не то, что есть ими.
В комментариях под постом возмущенные подписчики предлагают обратиться в СЭС и даже прокуратуру
— Смысл писать сюда? Позовите директора школы, покажите. Если директор не предпринимает никаких действий, то сами звоните в санэпидемстанцию, — пишет пользователь.
Вчера журналист КП-Челябинск послал ссылку на этот пост на адрес школы, с просьбой прокомментировать, но ответа мы до сих пор не получили. В том, что на фото именно столовая школы N25, мы не сомневааемся, это нам подтвердили в переписке сами ученики.
P.S. А что вы скажите о столовой в своей школе?
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ИСТОЧНИК KP.RU