2020-02-26T11:23:15+03:00
Общество

В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов

Сам внешний вид продуктов тоже оставляет неприятные впечатления
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: «Подслушано в Озерске» .Фото: «Подслушано в Озерске» .
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Родители пожаловались на столовую школы N25 в группе «Подслушано в Озерске» в ВК:

— Волосатая еда вместе с кусками полиэтиленовых пакетов вошла в наш постоянный рацион. Такое отвратительное обслуживание надоело, но дети смирились, что их кормят помоями. А нам, неравнодушным, надоело ругаться со всеми причастными.

Свою жалобу пользователь подкрепил фотодоказательствами. На кадрах видно пиццу с заветренной колбасой, почерневшие булочки с сахаром и другие ужасы кулинарии.

А еще родителей возмущает антисанитария. Продукты лежат на грязных подносах, и столовые приборы не хочется брать в руки, не то, что есть ими.

В комментариях под постом возмущенные подписчики предлагают обратиться в СЭС и даже прокуратуру

— Смысл писать сюда? Позовите директора школы, покажите. Если директор не предпринимает никаких действий, то сами звоните в санэпидемстанцию, — пишет пользователь.

Вчера журналист КП-Челябинск послал ссылку на этот пост на адрес школы, с просьбой прокомментировать, но ответа мы до сих пор не получили. В том, что на фото именно столовая школы N25, мы не сомневааемся, это нам подтвердили в переписке сами ученики.

P.S. А что вы скажите о столовой в своей школе?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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