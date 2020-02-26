2020-02-26T11:51:23+03:00
Общество

Ирина Гехт заступилась за мать из Челябинска, у которой на штрафстоянку увезли машину с ребенком

Первый заместитель Губернатора Челябинской области припомнила им случай с инвалидами у оперного театра
Андрей СОКОЛОВ
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Ирина Гехт.Ирина Гехт.
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Напомним, эвакуатор забрал машину, в которой спал мальчик (ему 1,5 лет). Его мама в этот момент была в банке, снимала деньги. Она утверждает, что в салоне была радионяня (специальная рация, чтобы слышать ребенка). С ребенком все хорошо. А вот маму привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Она, кстати, растит пятерых приемных детей.

На своей страничке в ФБ Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехта высказалась об этом случае:

В Челябинске наказали мать, оставившую годовалого сына в машине.Автор: НТВ

Второй резонансный случай по эвакуации автомобиля (имеется в виду эвакуация от здания оперного театра машин, на которых привезли детей-инвалидов на новогодний утренник - прим ред.). На этот раз в машине находился ребенок. Можно дискутировать про то, как Мама могла оставить ребенка и уйти. Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что это карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права забирать машину с ребенком — это очевидно. И за это надо нести ответственность! Ну а с яслями маме обязательно поможем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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