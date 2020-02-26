В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов
Полиция обратилась к автопредприятиям региона с просьбой прекратить движение междугородних автобусов на время снегопадов, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Челябинской области.
Ведомство опасается, что из-за сильных метелей на дорогах могут возникнут опасные ситуации: кто-то не справится с управлением, кто-то застрянет на трассе.
Отменить рейсы рекомендовано на территории Ашинского, Агаповского, Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского, Кизильского, Брединского, Нагайбакского районов, а также автобусы в Усть-Катав.
Ранее МЧС объявило на среду, 26 февраля, штормовое предупреждение для всего региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU