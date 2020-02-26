2020-02-26T12:26:35+03:00
Общество

В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов

Виной всему — снегопад и метели
Лидия ПЕСКОВА
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Видимость на дорогах осложняет метель.Видимость на дорогах осложняет метель.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Полиция обратилась к автопредприятиям региона с просьбой прекратить движение междугородних автобусов на время снегопадов, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Ведомство опасается, что из-за сильных метелей на дорогах могут возникнут опасные ситуации: кто-то не справится с управлением, кто-то застрянет на трассе.

Отменить рейсы рекомендовано на территории Ашинского, Агаповского, Верхнеуральского, Чесменского, Карталинского, Кизильского, Брединского, Нагайбакского районов, а также автобусы в Усть-Катав.

Ранее МЧС объявило на среду, 26 февраля, штормовое предупреждение для всего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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