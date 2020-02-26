Строительство школы в челябинском Академе может затянуться

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:52:48+03:00

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Типичная челябинская история: антимонопольщики заморозили результаты торгов по строительству школы в микрорайоне «Академ Риверсайд». Причина классическая — неточности в документации.

Жалобу в УФАС подала алтайская компания ООО «КС-Строй». По мнению подрядчика, в аукционе не показана вся проектно-сметная документация. При этом, торги все равно провели. Более 600 миллионов рублей на строительство получила СК «Стройдом». Что примечательно, владелец компании был соучредителем еще одной фирмы — УК «Уралжилсервис». Там он работал с депутатом Сергеем Селещуком, которого вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым также задержали из-за подрядов на строительство школы.

Проверку жалобы антимонопольщики назначили на 27 февраля. Пока непонятно, скажется ли это на сроке сдачи объекта. Школу обещали построить к октябрю 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU