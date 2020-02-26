2020-02-26T13:09:05+03:00
Общество

ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза

Доходность, начисленная ВТБ Пенсионный фонд на счета клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля за пять лет, составила 49,56%
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

Доходность, начисленная ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) на счета клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля за пять лет, составила 49,56%. Это превышает накопленную инфляцию за тот же период более чем на 18,5%. В рамках консервативного портфеля доходность составила 28,06%, что больше инфляции на 11,99%.

По итогам 2019 года Фонд увеличил счета клиентов в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля на 8,16%. В рамках консервативного портфеля – на 5,54%.

«Мы фиксируем возрастающий интерес к нашим программам НПО в том числе и потому, что инвестиционная политика фонда позволяет начислять доход даже в условиях нестабильности финансовых рынков. ВТБ Пенсионный фонд уверенно показывает высокую эффективность. За последние десять лет накопленная доходность, начисленная нами на счета вкладчиков и участников программ НПО, составила 103,57%, за тот же период мы обогнали инфляцию на 12,22%. Именно такую результативность ценят наши клиенты и те, кто рассматривает нас как будущих партнеров», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 млрд рублей. В настоящее время более 2,7 млн человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования своей будущей пенсии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-начальнику полиции из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест
Челябинские блины стоят дороже екатеринбуржских
В Магнитогорске из-за непогоды закрыли аэропорт
В Челябинске открыт уникальный сайт, посвященный 75-летию Победы
В частном секторе Челябинске накрыли подпольное казино
Челябинскую область накрыли метели
В мэрию Миасса с обыском нагрянули силовики
Плотник из Челябинской области мастерит кукольные домики одной рукой
Челябинский театр танца выступит с моноспектаклем о ВДВ в Новосибирске
Снегопад в Челябинске: сколько техники и дворников вышло на дороги
Модель из Челябинска Ирина Шейк напугала фанатов своими фотографиями
Семья из Челябинской области купила бракованную кухню и заставила изготовителя развестись с женой
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
Строительство школы в челябинском Академе может затянуться
В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов
Ирина Гехт заступилась за мать из Челябинска, у которой на штрафстоянку увезли машину с ребенком
В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов
У главы Челябинска появился новый вице-мэр
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити
Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят
Крупный ТРК в Челябинской области оказался в одном ряду с «Зимней вишней»
Нашлись 50 рублей, за которые жительница Челябинской области обещала пробежаться голой по улице
В Челябинске закрыли дело о ДТП со скорой, спешившей к беременной