2020-02-26T13:37:18+03:00
Общество

Семья из Челябинской области купила бракованную кухню и заставила изготовителя развестись с женой

Наказать обидчика помогли судебные приставы
Лидия ПЕСКОВА
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Деньги за бракованную кухню не могли взыскать годами.Деньги за бракованную кухню не могли взыскать годами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все в нашей жизни взаимосвязано. И порой поступок, которому мы не склонны придавать большое значения, может круто изменить нашу жизнь. Предприниматель из Челябинска продал заказчику бракованную кухню — из-за этого бизнесмену пришлось разводиться с женой.

Семья из Коркино купила кухонный гарнитур, однако мебель оказалась бракованной. Через суд южноуральцы добились компенсации в размере 174 тысяч рублей. Однако возвращать деньги бизнесмен не торопился.

Приставы арестовали его имущество и продали на торгах принадлежащий должнику телевизор и набор мебели из прихожей. Правда, долг сократился всего на 66 тысяч. И тут выяснилось, что должник имеет долю в квартире, купленной во время брака.

— Пристав-исполнитель обратился в суд за выделением доли должника в совместно нажитом имуществе. Чтобы не потерять квартиру, супруги развелись. Но суд вынес решение в пользу пристава, — рассказывают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Тогда горе-производитель нашел нужную сумму и полностью рассчитался с заказчиком.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Саткинском отделе судебных приставов защитили еще одного покупателя. Спустя два года после покупки приставы вынудили продавца бракованного дивана забрать назад свой товар и вернуть местному жителю деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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