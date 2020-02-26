Семья из Челябинской области купила бракованную кухню и заставила изготовителя развестись с женой
Все в нашей жизни взаимосвязано. И порой поступок, которому мы не склонны придавать большое значения, может круто изменить нашу жизнь. Предприниматель из Челябинска продал заказчику бракованную кухню — из-за этого бизнесмену пришлось разводиться с женой.
Семья из Коркино купила кухонный гарнитур, однако мебель оказалась бракованной. Через суд южноуральцы добились компенсации в размере 174 тысяч рублей. Однако возвращать деньги бизнесмен не торопился.
Приставы арестовали его имущество и продали на торгах принадлежащий должнику телевизор и набор мебели из прихожей. Правда, долг сократился всего на 66 тысяч. И тут выяснилось, что должник имеет долю в квартире, купленной во время брака.
— Пристав-исполнитель обратился в суд за выделением доли должника в совместно нажитом имуществе. Чтобы не потерять квартиру, супруги развелись. Но суд вынес решение в пользу пристава, — рассказывают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Тогда горе-производитель нашел нужную сумму и полностью рассчитался с заказчиком.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Саткинском отделе судебных приставов защитили еще одного покупателя. Спустя два года после покупки приставы вынудили продавца бракованного дивана забрать назад свой товар и вернуть местному жителю деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU