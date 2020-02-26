Семья из Челябинской области купила бракованную кухню и заставила изготовителя развестись с женой

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Все в нашей жизни взаимосвязано. И порой поступок, которому мы не склонны придавать большое значения, может круто изменить нашу жизнь. Предприниматель из Челябинска продал заказчику бракованную кухню — из-за этого бизнесмену пришлось разводиться с женой.

Семья из Коркино купила кухонный гарнитур, однако мебель оказалась бракованной. Через суд южноуральцы добились компенсации в размере 174 тысяч рублей. Однако возвращать деньги бизнесмен не торопился.

Приставы арестовали его имущество и продали на торгах принадлежащий должнику телевизор и набор мебели из прихожей. Правда, долг сократился всего на 66 тысяч. И тут выяснилось, что должник имеет долю в квартире, купленной во время брака.

— Пристав-исполнитель обратился в суд за выделением доли должника в совместно нажитом имуществе. Чтобы не потерять квартиру, супруги развелись. Но суд вынес решение в пользу пристава, — рассказывают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Тогда горе-производитель нашел нужную сумму и полностью рассчитался с заказчиком.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Саткинском отделе судебных приставов защитили еще одного покупателя. Спустя два года после покупки приставы вынудили продавца бракованного дивана забрать назад свой товар и вернуть местному жителю деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU