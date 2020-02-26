2020-02-26T13:14:23+03:00
Звезды

Модель из Челябинска Ирина Шейк напугала фанатов своими фотографиями

Манекенщица не похожа на себя
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В комментариях отметили, что супермодель выглядит очень устало. Фото: Ирина Шейк, instagram.comВ комментариях отметили, что супермодель выглядит очень устало. Фото: Ирина Шейк, instagram.com
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Расставание с Брэдли Купером не прошло просто так. По крайней мере, так можно было подумать, взглянув на фото супермодели из Челябинской области Ирины Шейк с Недели моды в Милане.

На беспокойство фанатов обратило внимание издание «Челябинск Сегодня». Подписчики модели в Instagram обратили внимание на неестественное лицо Ирины на одной из последних фотографий. Бледная кожа, отеки и даже припухшие глаза — не то зрелище, которое ожидаешь от Недели моды.

Однако фанаты могут выдохнуть. Судя по тому, что на других фото с показа супермодель выглядит вполне здорово, можно предположить, что во всем виновато освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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