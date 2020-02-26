Снегопад в Челябинске: сколько техники и дворников вышло на дороги
На улице метет метель, а уборка улиц Челябинска в разгаре. Как сообщает пресс-служба городской администрации, «из-за начавшегося снегопада на улицах увеличено число уборочной техники».
На 15.30 среды, 26 февраля, на дорогах работает 193 единицы техники. В частности, 49 комбинированных дорожных машин, 63 трактора МТЗ, 29 погрузчиков, 48 самосвалов, четыре автогрейдера и экскаватора. Плюс, 96 дворников.
Для сравнения: накануне на улицах города работало 159 единиц техники.
Распоряжение об уборке улиц Челябинска в снегопад дал в конце прошлого года губернатор Алексей Текслер. Это — опыт Москвы.
В Челябинске в снегопад чистят трассу. Видео: мэрия Челябинска.
В пресс-службе мэрии подчеркивают: противогололедными материалами дороги обрабатывают точечно. Например, на перекрестках.
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ИСТОЧНИК KP.RU