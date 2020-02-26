Снегопад в Челябинске: сколько техники и дворников вышло на дороги

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:52:59+03:00

В метель в Челябинске убирают снег машины и дворники. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На улице метет метель, а уборка улиц Челябинска в разгаре. Как сообщает пресс-служба городской администрации, «из-за начавшегося снегопада на улицах увеличено число уборочной техники».

На 15.30 среды, 26 февраля, на дорогах работает 193 единицы техники. В частности, 49 комбинированных дорожных машин, 63 трактора МТЗ, 29 погрузчиков, 48 самосвалов, четыре автогрейдера и экскаватора. Плюс, 96 дворников.

Для сравнения: накануне на улицах города работало 159 единиц техники.

Распоряжение об уборке улиц Челябинска в снегопад дал в конце прошлого года губернатор Алексей Текслер. Это — опыт Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/763003" frameborder="0"></iframe> В Челябинске в снегопад чистят трассу. Видео: мэрия Челябинска.

В пресс-службе мэрии подчеркивают: противогололедными материалами дороги обрабатывают точечно. Например, на перекрестках.

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ИСТОЧНИК KP.RU