Челябинский театр танца выступит с моноспектаклем о ВДВ в Новосибирске
Прямо из заграницы: Челябинский театр современного танца примет участие в конкурсе камерных спектаклей в Новосибирске. Моноспектакль «Одуванчики» расскажет о срочной службе в воздушно-десантных войсках.
Как выяснило издание «Полит74», фестиваль «Один. Два. Три» будет не первой площадкой, где театр представит свою постановку. Не так давно танцоры вернулись из Германии, в которой и прошел показ спектакля хореографа и исполнителя Дениса Чернышова.
«Одуваничики» будут участвовать в конкурсе с семью коллективами со всей России. Кроме того, в рамках фестиваля покажут работы из Финляндии и Щвейцарии.
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ИСТОЧНИК KP.RU