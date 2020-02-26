2020-02-26T14:37:10+03:00
Общество

Челябинский театр танца выступит с моноспектаклем о ВДВ в Новосибирске

Южноуральцы будут соревноваться с коллективами со всей России
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Театр получил собственную площадку в 2019 году. При этом танцоры ставили спектакли почти 25 лет. Фото: Челябинский театр современного танцаТеатр получил собственную площадку в 2019 году. При этом танцоры ставили спектакли почти 25 лет. Фото: Челябинский театр современного танца
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Прямо из заграницы: Челябинский театр современного танца примет участие в конкурсе камерных спектаклей в Новосибирске. Моноспектакль «Одуванчики» расскажет о срочной службе в воздушно-десантных войсках.

Как выяснило издание «Полит74», фестиваль «Один. Два. Три» будет не первой площадкой, где театр представит свою постановку. Не так давно танцоры вернулись из Германии, в которой и прошел показ спектакля хореографа и исполнителя Дениса Чернышова.

«Одуваничики» будут участвовать в конкурсе с семью коллективами со всей России. Кроме того, в рамках фестиваля покажут работы из Финляндии и Щвейцарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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