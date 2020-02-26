2020-02-26T14:19:33+03:00
Общество

Плотник из Челябинской области мастерит кукольные домики одной рукой

Он потерял кисть руки во время обучения, но не бросил любимое дело
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Владимир Тимофеев потерял руку, работая с циркулярной пилой. Фото: Hornews.com.Владимир Тимофеев потерял руку, работая с циркулярной пилой. Фото: Hornews.com.
Изменить размер текста:

Житель Чебаркуля Владимир Тимофеев живет без левой кисти уже пятнадцать лет, но это не мешает ему заниматься любимым делом — мастерить из дерева. Плотник управляется с фрезерным станком буквально одной правой, пишет издание Hornews.com.

Владимир потерял руку еще в юном возрасте, когда только начинал учиться профессии плотника. Работая с циркулярной пилой, проигнорировал правила техники безопасности и в итоге остался без руки.

— Мои друзья мне говорили, что когда видят меня в мастерской, как я работаю, даже забывают, что я инвалид, — рассказал плотник.

Владимиру, инвалиду третьей группы, было трудно найти работу, поэтому он стал предпринимателем. Он говорит, что кукольные домики разбирают, как горячие пирожки, особенно на Новый Год.

Мастер мечтает открыть цех, где люди с похожей проблемой смогли бы вместе с ним заниматься ремеслом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете людей, которые несмотря на инвалидность, продолжают заниматься любимым делом?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-начальнику полиции из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест
Челябинские блины стоят дороже екатеринбуржских
В Магнитогорске из-за непогоды закрыли аэропорт
В Челябинске открыт уникальный сайт, посвященный 75-летию Победы
В частном секторе Челябинске накрыли подпольное казино
Челябинскую область накрыли метели
В мэрию Миасса с обыском нагрянули силовики
Плотник из Челябинской области мастерит кукольные домики одной рукой
Челябинский театр танца выступит с моноспектаклем о ВДВ в Новосибирске
Снегопад в Челябинске: сколько техники и дворников вышло на дороги
Модель из Челябинска Ирина Шейк напугала фанатов своими фотографиями
Семья из Челябинской области купила бракованную кухню и заставила изготовителя развестись с женой
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
Строительство школы в челябинском Академе может затянуться
В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов
Ирина Гехт заступилась за мать из Челябинска, у которой на штрафстоянку увезли машину с ребенком
В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов
У главы Челябинска появился новый вице-мэр
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити
Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят
Крупный ТРК в Челябинской области оказался в одном ряду с «Зимней вишней»
Нашлись 50 рублей, за которые жительница Челябинской области обещала пробежаться голой по улице
В Челябинске закрыли дело о ДТП со скорой, спешившей к беременной