Плотник из Челябинской области мастерит кукольные домики одной рукой

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:19:33+03:00

Он потерял кисть руки во время обучения, но не бросил любимое дело

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Житель Чебаркуля Владимир Тимофеев живет без левой кисти уже пятнадцать лет, но это не мешает ему заниматься любимым делом — мастерить из дерева. Плотник управляется с фрезерным станком буквально одной правой, пишет издание Hornews.com.

Владимир потерял руку еще в юном возрасте, когда только начинал учиться профессии плотника. Работая с циркулярной пилой, проигнорировал правила техники безопасности и в итоге остался без руки.

— Мои друзья мне говорили, что когда видят меня в мастерской, как я работаю, даже забывают, что я инвалид, — рассказал плотник.

Владимиру, инвалиду третьей группы, было трудно найти работу, поэтому он стал предпринимателем. Он говорит, что кукольные домики разбирают, как горячие пирожки, особенно на Новый Год.

Мастер мечтает открыть цех, где люди с похожей проблемой смогли бы вместе с ним заниматься ремеслом.

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ИСТОЧНИК KP.RU