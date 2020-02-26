В мэрию Миасса с обыском нагрянули силовики

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:22:37+03:00

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Рабочее утро начинается с обысков: в управление ЖКХ в мэрии Миасса пришли силовики. В Следственном комитете Челябинской области рассказали, что все дело в трубах.

По информации следователей, в 2019 году администрация заключила договор с местными подрядчиками. Компании должны были восстановить и установить теплоизоляцию на магистральном трубопроводе. Несмотря на плохое качество работ, чиновники приняли участки, что и привело к обыскам: историей заинтересовались сотрудники ФСБ.

Общий ущерб казне города составил более миллиона рублей, при том, что на сами . Как добавили в ведомстве, в рамках обысков правоохранители собирали доказательства. Также против на коммунальщиков возбудили уголовное дело по превышению полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU