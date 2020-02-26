2020-02-26T14:53:40+03:00
Общество

Челябинскую область накрыли метели

Водителей просят не лихачить на дорогах
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Южный Урал накрыли метели. Фото: группа "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.comЮжный Урал накрыли метели. Фото: группа "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Прогноз синоптиков на ближайшие сутки: в Челябинской области в ночь на 27 февраля ожидается метель, мокрый снег. Ночью и утром — налипание мокрого снега на провода, гололед.

Грядущей ночью ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 24 м/с. Температура воздуха ночью - 5 - 10°, днем от - 2° до + 3°.

Предупреждая о непогоде, ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ликвидировать заносы на дорогах региона выйдут колонны уборочной техники подрядчиков. Водителей просят не создавать помех в их работе.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской области можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

Читайте также:

В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов. Виной всему — снегопад и метели (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-начальнику полиции из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест
Челябинские блины стоят дороже екатеринбуржских
В Магнитогорске из-за непогоды закрыли аэропорт
В Челябинске открыт уникальный сайт, посвященный 75-летию Победы
В частном секторе Челябинске накрыли подпольное казино
Челябинскую область накрыли метели
В мэрию Миасса с обыском нагрянули силовики
Плотник из Челябинской области мастерит кукольные домики одной рукой
Челябинский театр танца выступит с моноспектаклем о ВДВ в Новосибирске
Снегопад в Челябинске: сколько техники и дворников вышло на дороги
Модель из Челябинска Ирина Шейк напугала фанатов своими фотографиями
Семья из Челябинской области купила бракованную кухню и заставила изготовителя развестись с женой
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
Строительство школы в челябинском Академе может затянуться
В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов
Ирина Гехт заступилась за мать из Челябинска, у которой на штрафстоянку увезли машину с ребенком
В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов
У главы Челябинска появился новый вице-мэр
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити
Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят
Крупный ТРК в Челябинской области оказался в одном ряду с «Зимней вишней»
Нашлись 50 рублей, за которые жительница Челябинской области обещала пробежаться голой по улице
В Челябинске закрыли дело о ДТП со скорой, спешившей к беременной