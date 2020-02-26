Челябинскую область накрыли метели

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:53:40+03:00

Водителей просят не лихачить на дорогах

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Прогноз синоптиков на ближайшие сутки: в Челябинской области в ночь на 27 февраля ожидается метель, мокрый снег. Ночью и утром — налипание мокрого снега на провода, гололед.

Грядущей ночью ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 24 м/с. Температура воздуха ночью - 5 - 10°, днем от - 2° до + 3°.

Предупреждая о непогоде, ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ликвидировать заносы на дорогах региона выйдут колонны уборочной техники подрядчиков. Водителей просят не создавать помех в их работе.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской области можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU