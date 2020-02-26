В частном секторе Челябинске накрыли подпольное казино
Хотя бы не «интернет-кафе»: в Челябинске закрыли еще одно подпольное казино. Игорное заведение было оборудовано в неприметном частном доме.
Как рассказали следователи, злоумышленники успели проработать меньше полугода. При этом, конкретных владельцев заведения пока не задержали. У казино изъяли более 40 игровых автоматов и более 20 компьютеров.
Сейчас расследованием занимаются совместно сотрудники ФСБ и Следственного комитета. На организаторов азартных игр уже заведено уголовное дело. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.
При этом, это уже не первый случай, когда в Челябинске находят подпольное казино. Так, в феврале 2020 года, в столице Южного Урала ликвидировали целую сеть игорных заведений, которые скрывались под вывеской интернет-кафе.
В Челябинске накрыли подпольное казино.Видео: Следственный комитет Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU