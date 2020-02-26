В Челябинске открыт уникальный сайт, посвященный 75-летию Победы

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:16:59+03:00

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«Тыл — фронту!» — этот лозунг и сегодня знает каждый житель Челябинской области. В годы Великой Отечественной войны Южный Урал поставил на передовую тысячи танков Т-34 и легендарных установок реактивного огня «катюша», миллионы снарядов.

В Челябинской области в годы войны были сформированы десятки воинских частей и соединений. С 1941-го по 1945-й каждый четвертый взрослый южноуралец отправился на фронт.

К 75-летию Великой Победы по распоряжению губернатора Алексея Текслера открыт специальный сайт. Ключевые события военных лет, фотоархив, хроника военных лет — уникальное собрание материалов доступно на портале победа74.рф.

Кроме того, на портале есть Книга памяти Челябинской области. Уникальный проект Объединенного государственного архива Челябинской области включает в себя более 250 тысяч имен: наши земляки-фронтовики, погибшие и пропавшие без вести в годы войны; труженики тыла; герои послевоенных лет, восстанавливавшие страну из руин.

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ИСТОЧНИК KP.RU