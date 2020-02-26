В Магнитогорске из-за непогоды закрыли аэропорт
Снегопад в Челябинской области продолжается: в Магнитогорске из-за непогоды закрывается аэропорт. Взлетные полосы просто не успевают чистить от снега.
Как рассказали изданию «Южноуральская панорама», воздушную гавань выпустила технику еще в шести утра, однако погода оказалась сильнее. Все рейсы будут отменены минимум до 15:30 по московскому времени. Тогда синоптики пообещали улучшение погоды.
Аэропорт «Челябинск» тем временем продолжает работу, несмотря на снег. На электронном табло все самолеты летят в штатном режиме. Кроме того, в городе продолжают борьбу с непогодой: на улицы вывезли дополнительную технику.
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