2020-02-26T15:33:59+03:00
Общество

Челябинские блины стоят дороже екатеринбуржских

При этом, начинки ненамного дешевле
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Приготовление блинов в Челябинске обходится дешевле, чем в крупных городах-миллионикахПриготовление блинов в Челябинске обходится дешевле, чем в крупных городах-миллионикахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семь рублей — именно настолько стопка из 30 блинов в Челябинске обойдется дороже аналога из Екатеринбурга. Интересной статистикой к Масленице поделились эксперты Яндекса.

Всего для приготовления 30 блинов в Челябинске придется потратить красивую цифру в 99 рублей. В сумму вошли цены на молоко, муку, яйца, масло, соль и сахар. Это гораздо дешевле столичных блинов, однако далеко не самый низкий показатель. Меньше всего блины стоят в Екатеринбурге — там их можно приготовить за 92 рубля.

Что интересно, когда дело доходит до добавок, Челябинск вырывается вперед своего соседа, правда недалеко. Цены на Южном Урале на сметану и сгущенку не самые низкие, но и не самые высокие. Особенно тяжело приходится любителям блинов с икрой — за лакомство челябинцам приходится отдавать по 170 рублей за 100 грамм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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