Челябинские блины стоят дороже екатеринбуржских

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь рублей — именно настолько стопка из 30 блинов в Челябинске обойдется дороже аналога из Екатеринбурга. Интересной статистикой к Масленице поделились эксперты Яндекса.

Всего для приготовления 30 блинов в Челябинске придется потратить красивую цифру в 99 рублей. В сумму вошли цены на молоко, муку, яйца, масло, соль и сахар. Это гораздо дешевле столичных блинов, однако далеко не самый низкий показатель. Меньше всего блины стоят в Екатеринбурге — там их можно приготовить за 92 рубля.

Что интересно, когда дело доходит до добавок, Челябинск вырывается вперед своего соседа, правда недалеко. Цены на Южном Урале на сметану и сгущенку не самые низкие, но и не самые высокие. Особенно тяжело приходится любителям блинов с икрой — за лакомство челябинцам приходится отдавать по 170 рублей за 100 грамм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU