Экс-начальнику полиции из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест
Бывший начальник следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Риф Биктимиров снова попытался выйти из СИЗО. Напомним, его обвиняют в домогательствах к подчиненным и изнасиловании одной из них. Экс-полицейский находится по стражей с августа прошлого года. Недавно Чебаркульский городской суд продлил срок ареста до 14 марта. Однако адвокат Биктимирова попытался обжаловать это решение в областном суде.
— Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Но решение оставили без изменений. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
По неподтвержденной информации, претензии к Биктимирову появились после скандальной аварии с местным начальником ГИБДД, тогда и началось его преследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU