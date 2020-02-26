Экс-начальнику полиции из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:42:53+03:00

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Бывший начальник следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Риф Биктимиров снова попытался выйти из СИЗО. Напомним, его обвиняют в домогательствах к подчиненным и изнасиловании одной из них. Экс-полицейский находится по стражей с августа прошлого года. Недавно Чебаркульский городской суд продлил срок ареста до 14 марта. Однако адвокат Биктимирова попытался обжаловать это решение в областном суде.

— Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Но решение оставили без изменений. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

По неподтвержденной информации, претензии к Биктимирову появились после скандальной аварии с местным начальником ГИБДД, тогда и началось его преследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU