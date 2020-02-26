На пустыре в центре Челябинска возводят многоэтажку
Неизвестная реновация: на месте снесенных бараков в Советском районе Челябинска может появиться жилой дом. Вот только жители местных домов узнали об этом, когда на участок заехала техника.
Сами горожане оказались не в восторге от перспективы каждое утро смотреть на новую многоэтажку. Некоторые даже подумали, что это нелегальная постройка, однако как оказалось все немного сложнее.
Оказалось, что еще в 2018 году прошел аукцион на краткосрочную аренду этого участка на пересечении Блюхера и Сулимова. Однако неизвестно почему технику пригнали только сейчас.
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ИСТОЧНИК KP.RU