На пустыре в центре Челябинска возводят многоэтажку

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:15:43+03:00

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Неизвестная реновация: на месте снесенных бараков в Советском районе Челябинска может появиться жилой дом. Вот только жители местных домов узнали об этом, когда на участок заехала техника.

Сами горожане оказались не в восторге от перспективы каждое утро смотреть на новую многоэтажку. Некоторые даже подумали, что это нелегальная постройка, однако как оказалось все немного сложнее.

Оказалось, что еще в 2018 году прошел аукцион на краткосрочную аренду этого участка на пересечении Блюхера и Сулимова. Однако неизвестно почему технику пригнали только сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU