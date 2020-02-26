В ГИБДД Челябинска ответили, кого накажут за эвакуированную машину с ребенком

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:17:31+03:00

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В ГИБДД Челябинска не накажут инспекторов, которые эвакуировали машину с ребенком внутри. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы ведомства.

Правоохранители объясняют: годовалого мальчика просто не было видно. Ребенок спал под овчиной, да еще и в машине с тонированными окнами. Кроме того, в полиции также напомнили, что мама приехала за сыном через полтора часа, хотя выходила всего на пару минут.

В ГИБДД рассказали, что женщине все равно придется выплатить два штрафа: за неправильную парковку и за ребенка, которого она оставила в машине. Сама многодетная мать намерена обратиться за помощью в суд и министерство соцотношений. Ее лично примет Ирина Буторина. Кроме того, действия полиции резко осудила вице-губернатор Ирина Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU