2020-02-26T17:37:15+03:00
Общество

Челябинск стоит в восьмибалльных пробках

Из-за снегопада сильно понизилась видимость
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ситуацию на дорогах также усложняет конец рабочего дня - все люди спешат домойСитуацию на дорогах также усложняет конец рабочего дня - все люди спешат домойФото: Ирина Фадюшина
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Аккуратнее на дорогах: в Челябинске из-за непогоды автомобилисты стоят в восьмибалльных пробках. В городе уже произошло несколько ДТП.

Наиболее затруднено движение на Свердловском тракте, улицах Энгельса, Труда, Худякова и Лесопарковой. Ситуацию осложняет также и плохая видимость из-за снегопада. Стекла машин приходится отчищать почти без перерыва. Кроме того, увеличилось количество ДТП: на момент написания материала интернет-сервисы зафиксировали пять происшествий.

Из-за серьезного снегопада в Челябинске на улицы вывели дополнительную технику, однако не везде она помогает. Так, в Магнитогорске погода вынудила сотрудников местного аэропорта отменить все рейсы.

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Челябинцев просят быть аккуратней в том числе и на федеральных дорогах. Ожидается гололед и плохая видимость (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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