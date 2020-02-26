Челябинск стоит в восьмибалльных пробках

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:37:15+03:00

Ситуацию на дорогах также усложняет конец рабочего дня - все люди спешат домой Фото: Ирина Фадюшина

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Аккуратнее на дорогах: в Челябинске из-за непогоды автомобилисты стоят в восьмибалльных пробках. В городе уже произошло несколько ДТП.

Наиболее затруднено движение на Свердловском тракте, улицах Энгельса, Труда, Худякова и Лесопарковой. Ситуацию осложняет также и плохая видимость из-за снегопада. Стекла машин приходится отчищать почти без перерыва. Кроме того, увеличилось количество ДТП: на момент написания материала интернет-сервисы зафиксировали пять происшествий.

Из-за серьезного снегопада в Челябинске на улицы вывели дополнительную технику, однако не везде она помогает. Так, в Магнитогорске погода вынудила сотрудников местного аэропорта отменить все рейсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU