Жители Магнгитогорска пожаловались на отсутствие отдельного класса для слабослышащих детей
У нас не один пример перед глазами: Жители Магнитогорска боятся, что их слабослышащие дети не смогут научиться говорить. В городе есть коррекционная школа, но там ребята, которые хоть немного слышат, будут учиться с теми первоклассниками, которые родились глухими. Родители отчаялись настолько, что обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру.
— У нас есть не один пример перед глазами, когда ребенок приходил в школу говорящим и хорошо владеющим устной речью, а через какой-то промежуток времени полностью терял навыки такие навыки и полностью переходил на жестовое и дактильное общение. Будьте добры, примите участие в разрешении нашей ситуации, — цитирует издание «Медиазавод» письмо родителей.
В местном управлении образования подтвердили, что класс только один, правда сразу же успокоили: для детей со способностями к слуху организованы специальные занятия — по несколько раз в неделю. Кроме того, такие ребята после окончания школы смогут поступить в обычные учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU