Жители Магнгитогорска пожаловались на отсутствие отдельного класса для слабослышащих детей

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

У нас не один пример перед глазами: Жители Магнитогорска боятся, что их слабослышащие дети не смогут научиться говорить. В городе есть коррекционная школа, но там ребята, которые хоть немного слышат, будут учиться с теми первоклассниками, которые родились глухими. Родители отчаялись настолько, что обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру.

— У нас есть не один пример перед глазами, когда ребенок приходил в школу говорящим и хорошо владеющим устной речью, а через какой-то промежуток времени полностью терял навыки такие навыки и полностью переходил на жестовое и дактильное общение. Будьте добры, примите участие в разрешении нашей ситуации, — цитирует издание «Медиазавод» письмо родителей.

В местном управлении образования подтвердили, что класс только один, правда сразу же успокоили: для детей со способностями к слуху организованы специальные занятия — по несколько раз в неделю. Кроме того, такие ребята после окончания школы смогут поступить в обычные учреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU