Экоактивисты продолжают борьбу за границы челябинского бора

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:56:30+03:00

Именно здесь зародился конфликт жителей и чиновников. Фото: Дмитрий Руденок

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Стороны не договорились: в Челябинске продолжается судебная тяжба активистов и чиновников из-за городского бора. Новое заседание по иску внесло еще больше путаницы.

Как сообщает издание «Курс дела», представители Законодательного собрания области отметили, что претензии активиста Андрея Талевлина необоснованны. По их мнению, общественник не опирается в обвинении на новые законы. Кроме того, чиновники отметили, что не понимают из иска о какой части леса идет речь.

— Мы не знаем, какая территория выводится из состава бора. 4.23 гектара — это примерно. Где и откуда они выводятся — не знаем, — цитирует издание юриста ЗСО.

По итогам суд решил назначить второе заседание. Чтобы избежать путаницы, активисты должны предоставить оценку экологов, а чиновники — показать всю документы для исключения части бора из его границ.

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ИСТОЧНИК KP.RU