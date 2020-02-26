Из-за снегопада в Челябинской области на трассе М-5 ограничено движение большегрузов
Гололед и плохая видимость: из-за снегопада в Челябинской области на участке автодороги М-5 ограничили движение большегрузов. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС и управления «Южный Урал».
Всего проезд ограничен на более чем 200-километровом отрезке трассы. В частности, большегрузы не будут пускать на участок от Аши до Чебаркуля, а также на некоторых местных дорогах. Водителей просят воздержаться от поездок.
Нормальное движение большегрузы обещают возобновить в 6 утра 27 февраля, однако из-за сильного снега ограничение могут продлить. Ранее ФКУ Упрдор «Южный Урал» уже сообщали о возможных проблемах на дорогах из-за погоды. Из-за этого для уборки снега на трассе будет работать дополнительная техника.
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ИСТОЧНИК KP.RU