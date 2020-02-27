Почему крепость для Масленицы строят из черного снега, рассказали организаторы праздника в Челябинской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:15:45+03:00

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В поселке Тургояк Челябинской области появится масленичный городок. По задумке в нем должна быть снежная крепость. Вот только на деле она как-будто не из снега, а из грязи — черная. Волонтеры, которые занимаются строительством городка, выложили его фото в соцсети. А интернет-пользователи над ними посмеялись.

— Рядом с такой крепостью из грязи нужно поставить баню и прачечную, — прокомментировала фото жительница Миасса.

Строительство крепости в поселке Тургояк. Фото: club_maslenica_miass

Мы узнали, почему сооружение возводят из блоков черного снега.

— Крепость строят из снега, который собрали здесь же. Но его на поляне мало, и техника цепляет траву с корнями. На фото, которое гуляет по сети, — не готовая крепость, а ее основание. Облицована крепость будет обычным белым снегом, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск один из организаторов Масленицы-2020 Александр Петелин.

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ИСТОЧНИК KP.RU