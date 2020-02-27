«Совсем с ума посходили!»: жителей Челябинска возмутила женщина, которая усадила свою собаку на кресло в трамвае
Для некоторых собаки — как дети. Но все же правила проезда в пассажирском транспорте у них разные. Пассажир челябинского трамвая сфотографировал даму с собачкой, которые заняли два места.
— Сиденья мягкие в том трамвае. Обивку жалко. Да и вся грязь от собаки потом у кого-нибудь на одежде окажется. Что вы думаете о таких пассажирах? — написал подписчик паблика «Челябинский транспорт» в ВК под ником Marlon.
Многие поддержали автора поста.
— Раз уж зашла с собачкой, то сидели бы вдвоем на одном месте! — прокомментировала Анастасия Егорова.
А вот кондуктор заступилась за четвероногого пассажира.
— Они ехали в моем вагоне, очень опрятные обе. Собачка одета в чистую одежду, и хозяйка носит ее на руках, — написала Жанна Браткова.
СПРАВКА «КП»
Правила перевоза животных в городском общественном транспорте гласят:
* маленькую собачку можно бесплатно перевозить в контейнере (коробке, корзине) с глухим дном;
* крупные собаки могут ехать с хозяином на задней площадке на поводке и в наморднике. Их проезд оплачивается, как провоз багажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU