2020-02-27T07:24:10+03:00
Общество

Аэропорт Челябинска восстановил работу после ночной задержки рейсов

Взлету и посадке самолетов мешали снегопад и метель
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Воздушное сообщение уже восстановлено, аэропорт отправляет задержанные рейсы.Воздушное сообщение уже восстановлено, аэропорт отправляет задержанные рейсы.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В ночь на четверг, 27 февраля, международный аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске задержал несколько рейсов. Причиной задержек стала непогода.

Некоторым пассажирам даже удалось сесть в самолет, но потом их попросили покинуть салон и подождать повторной посадки.

— У нас самолет аж ветром качало, пока стояли на полосе, — рассказал КП-Челябинск один из пассажиров задержанного рейса.

Всего было задержано около десяти рейсов. Большинство из них — на Москву.

Сейчас самолеты уже поднимаются в небо. Работа воздушной гавани восстановлена.

Напомним, в среду, 26 февраля, по той же причине в Челябинской области ограничили движение междугородних автобусов внутри региона. МЧС опасалось, что кто-то в условиях непогоды может не справиться с управлением или завязнет в снегу. А на трассе М-5 ограничивали движение большегрузов. Аэропорт Магнитогорска также был закрыт из-за обильного снегопада с метелью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков
За сутки в Челябинске выпала месячная норма снега
Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада
Ограничения на трассах Челябинской области сняты
«Подсели женщины и безработные»: жители Челябинска рассказали о своей зависимости от Интернета
Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может состояться в Челябинске
«Крематорий» и «Наутилус» соболезнуют близким человека-легенды из Челябинска
На дорогах Челябинска восьмибалльные пробки
Аэропорт Челябинска восстановил работу после ночной задержки рейсов
Почему крепость для Масленицы строят из черного снега, рассказали организаторы праздника в Челябинской области
«Совсем с ума посходили!»: жителей Челябинска возмутила женщина, которая усадила свою собаку на кресло в трамвае
Жители Зауралья вызывают грузовое такси, чтобы добраться до машины скорой помощи
Из-за снегопада в Челябинской области на трассе М-5 ограничено движение большегрузов
Экоактивисты продолжают борьбу за границы челябинского бора
Жители Магнгитогорска пожаловались на отсутствие отдельного класса для слабослышащих детей
Челябинск стоит в восьмибалльных пробках
В ГИБДД Челябинска ответили, кого накажут за эвакуированную машину с ребенком
На пустыре в центре Челябинска возводят многоэтажку
Экс-начальнику полиции из Челябинской области, обвиняемому в изнасиловании, продлили арест
Челябинские блины стоят дороже екатеринбуржских
В Магнитогорске из-за непогоды закрыли аэропорт
В Челябинске открыт уникальный сайт, посвященный 75-летию Победы
В частном секторе Челябинске накрыли подпольное казино