Аэропорт Челябинска восстановил работу после ночной задержки рейсов
В ночь на четверг, 27 февраля, международный аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске задержал несколько рейсов. Причиной задержек стала непогода.
Некоторым пассажирам даже удалось сесть в самолет, но потом их попросили покинуть салон и подождать повторной посадки.
— У нас самолет аж ветром качало, пока стояли на полосе, — рассказал КП-Челябинск один из пассажиров задержанного рейса.
Всего было задержано около десяти рейсов. Большинство из них — на Москву.
Сейчас самолеты уже поднимаются в небо. Работа воздушной гавани восстановлена.
Напомним, в среду, 26 февраля, по той же причине в Челябинской области ограничили движение междугородних автобусов внутри региона. МЧС опасалось, что кто-то в условиях непогоды может не справиться с управлением или завязнет в снегу. А на трассе М-5 ограничивали движение большегрузов. Аэропорт Магнитогорска также был закрыт из-за обильного снегопада с метелью.
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ИСТОЧНИК KP.RU