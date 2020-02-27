На дорогах Челябинска восьмибалльные пробки
После обильного снегопада ранним утром в четверг, 27 февраля, Челябинск сковали восьмибалльные пробки. Некоторые из них растянулись на километры. «Узкие» места города давно известны.
Движение затруднено на самым популярных маршрутах . Это проспект Ленина на отрезке от ЧТЗ до площади Революции. Сложная ситуация по всему Свердловскому проспекту. Стоят Курчатова и Доватора.
В Ленинском районе города заторы на улице Дзержинского и на Копейском шоссе. На Северо-Западе сложная ситуация на Комсомольском проспекте и на улице Молодогвардейцев. На ЧТЗ стоит перекресток Танкистов и Комарова.
Ситуация постоянно меняется. Тем не менее, если вы собираетесь в путь, выезжайте пораньше.
Еще сложнее в эти часы приходится пешеходам. Кое-где прокладывать дорогу по снегу им приходиться самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU