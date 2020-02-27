«Крематорий» и «Наутилус» соболезнуют близким человека-легенды из Челябинска

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:13:39+03:00

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В ночь на среду, 26 февраля, скончался один из создателей некогда культовых клубов Челябинска — Олег Баскаков. Именно он на рубеже двух веков открыл в Челябинске сначала «Африку», а потом «Garage Undeground», сообщает сайт Mediazavod.ru.

На первых порах в «Африке» выступали местные рок-музыканты. И даже те, кто только начинал карьеру, могли сыграть на хорошем оборудовании и получить за концерт деньги. Клуб «Garage Undeground» порядка 20 лет был центром клубной «тусовки» Челябинска. Причем, публика приезжала сюда даже из Екатеринбурга, Магнитогорска, Башкортостана и Казахстана.

Несколько лет назад Олег Баскаков уехал в Санкт-Петербург, где и умер.

— Судя по тому, что сообщение о смерти скорбным значком отметили Армен Григорян («Крематорий») и Алексей Могилевский («Наутилус Помпилиус»), нашего земляка знали и ценили не только в челябинском рок-н-ролле, — замечает автор книги о челябинском роке Роман Грибанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU