2020-02-27T07:41:43+03:00
Общество

Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может состояться в Челябинске

Южноуральская столица лидирует в голосовании
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Челябинск имеет все шансы стать местом проведения масштабного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер также призвал южноуральцев проголосовать в опросе, за проведение в Челябинске международного фестиваля.

Голосование открыто на специальной площадке. На сегодняшний день наш регион уступает Нижегородской области, но обгоняет Республику Татарстан и Ставропольский край. Но все еще может измениться, ведь голосование продлится до 4 марта.

Проявить активность жителей Челябинска призывают общественники.

— Сегодня у Челябинска есть уникальная возможность стать местом проведения фестиваля «Культурный код», а это не только более 30 фасадов, расписанных лучшими представителями направления, но и встречи, лаборатории, концерты, перформансы, то есть огромный толчок нашим молодым художникам. Шанс выйти из серой зоны, — цитирует слова политолога Андрея Лаврова телеграм-канал «Челябушка». — Потенциальной талантливой молодежи с горящими глазами у нас предостаточно. Я уже не говорю, как интересно в городе будет летом. Для того чтобы это случилось, всего лишь надо проголосовать в соответствующей группе.

По задумке организаторов фестиваля, АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского Народного Фронта, победителями станут 3 субъекта, которые наберут больше всего голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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