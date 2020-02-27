«Подсели женщины и безработные»: жители Челябинска рассказали о своей зависимости от Интернета

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:59:57+03:00

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, как изменится жизнь, пропади Интернет.

«Даже не знаю, как тогда выполнять повседневные действия», — заявили 19% опрошенных. «Я смогу смогу приспособиться», — верят 33%. «Мало что поменяется», — полагают 20% челябинцев. «Ничего не изменится», — говорят 26%.

Остальные же затруднились ответить.

Социологи отмечают, что зависимость от Интернета чаще всего отмечается у молодых респондентов, у женщин и безработных.

Люди в возрасте 25-45 лет верят, что приспособятся к новым условиям.

А люди старше 45 лет говорят, что готовы жить и без этого блага цивилизации.

— Современную жизнь отличает информатизация, то есть активная разработка и внедрение информационных технологий. В Челябинске, как и по всей России, растет доля тех, кто использует интернет как ключевой источник информации. Поэтому более половины опрошенных полагают, что их жизнь полностью или существенно изменится после исчезновения Интернета, — делают вывод местные социологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU