Ограничения на трассах Челябинской области сняты
В четверг, 27 февраля, в Челябинской области отменили введенные накануне ограничения на дорогах, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области. Для большегрузов снова открыта трасса М-5.
Дороги чистили в течение ночи. Теперь проезжая часть относительно безопасна для передвижения и свободна от снега.
Во время снегопада МЧС все же пришлось оказывать помощь застрявшим на трассах водителям: 18 грузовых машин и 48 легковых автомобилей были отбуксированы в безопасное место.
— Если вы собираетсь в дальний путь, то проверьте запас еды, воды, топлива, а также теплых вещей. И обязательно постарайтесь зарядить мобильники полностью, — советуют МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU