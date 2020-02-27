2020-02-27T08:27:07+03:00
Общество

Ограничения на трассах Челябинской области сняты

Большегрузам дали зеленый свет
Лидия ПЕСКОВА
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Проблемы на дорогах вызвала непогода.Проблемы на дорогах вызвала непогода.Фото: Александр ГЛУЗ
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В четверг, 27 февраля, в Челябинской области отменили введенные накануне ограничения на дорогах, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области. Для большегрузов снова открыта трасса М-5.

Дороги чистили в течение ночи. Теперь проезжая часть относительно безопасна для передвижения и свободна от снега.

Во время снегопада МЧС все же пришлось оказывать помощь застрявшим на трассах водителям: 18 грузовых машин и 48 легковых автомобилей были отбуксированы в безопасное место.

— Если вы собираетсь в дальний путь, то проверьте запас еды, воды, топлива, а также теплых вещей. И обязательно постарайтесь зарядить мобильники полностью, — советуют МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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