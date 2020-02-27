Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада
В четверг, 27 февраля, автовокзалы Челябинска решили не рисковать и не выпускать в дальний путь пассажирские автобусы по нескольким направлениям.
На данный момент отменены:
— все дневные рейсы в Казахстан, так как закрыта дорога на Костанай и Рудный (вечером их все же могут возобновить);
— рейсы из Челябинска в Бреды, Карталы, Варну;
— рейсы из Челябинска в Курган;
— рейсы из Челябинска в Магнитогорск с 12.00 до 17.00 (вечером на Магнитку, возможно, пустят автобус).
Также сокращено количество рейсов в Троицк, Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Шадринск и Куртамыш.
Уточнить реальное расписание можно на сайте www.av74.ru
Телефон справочной службы автовокзала: 8 (351) 778-62-42.
Сейчас погода нормализовалась, обильных осадков синоптики не обещают.
ИСТОЧНИК KP.RU