2020-02-27T08:37:42+03:00
Общество

Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада

Полный перечень направлений
Лидия ПЕСКОВА
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В отдаленные территории из Челябинска пассажирские автобусы пока не ездят.В отдаленные территории из Челябинска пассажирские автобусы пока не ездят.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 27 февраля, автовокзалы Челябинска решили не рисковать и не выпускать в дальний путь пассажирские автобусы по нескольким направлениям.

На данный момент отменены:

— все дневные рейсы в Казахстан, так как закрыта дорога на Костанай и Рудный (вечером их все же могут возобновить);

— рейсы из Челябинска в Бреды, Карталы, Варну;

— рейсы из Челябинска в Курган;

— рейсы из Челябинска в Магнитогорск с 12.00 до 17.00 (вечером на Магнитку, возможно, пустят автобус).

Также сокращено количество рейсов в Троицк, Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Шадринск и Куртамыш.

Уточнить реальное расписание можно на сайте www.av74.ru

Телефон справочной службы автовокзала: 8 (351) 778-62-42.

Сейчас погода нормализовалась, обильных осадков синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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