В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков
Метель, начавшаяся в Челябинске накануне, успокоилась только под утро. На уборку наметов подрядчики вышли, не дожидаясь окончания снегопада.
В четверг, 27 февраля, синоптики сообщили, что за сутки в городе выпало 12.6 мм осадков, или почти месячная норма.
За ночь подрядчики вывезли с улиц города на полигоны около 3,5 тыс. т снега.
Как сообщают в мэрии, сейчас на улицах работает 182 уборочные машины и 101 дорожный рабочий.
У дорожных рабочих сегодня много дел. Фото: cheladmin.ru
Дел у них много: например, на пр. Ленина сугробами завалены остановки: пассажиры общественного транспорта увязают по щиколотку.
Противогололедные материалы, особенно подчеркивают исполнители муниципальных контрактов, используются точечно.
КСТАТИ
Из-за непогоды 26 февраля были перенесены рейсы из аэропортов Челябинска и Магнитогорска.
По решению руководства ФКУ Упрдор «Южный Урал» на несколько часов в ночь на 27 февраля для грузовиков и рейсовых автобусов закрывали трассу М5 (от Аши до Чебаркуля). Сейчас ограничения сняты.
В Челябинске утром 27 февраля дороги сковало восьмибалльными пробками. Таксисты взвинтили тарифы на поездки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU