В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:17:15+03:00

Ночью на улицы вышло более 130 уборочных машин. Фото: cheladmin.ru

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Метель, начавшаяся в Челябинске накануне, успокоилась только под утро. На уборку наметов подрядчики вышли, не дожидаясь окончания снегопада.

В четверг, 27 февраля, синоптики сообщили, что за сутки в городе выпало 12.6 мм осадков, или почти месячная норма.

За ночь подрядчики вывезли с улиц города на полигоны около 3,5 тыс. т снега.

Как сообщают в мэрии, сейчас на улицах работает 182 уборочные машины и 101 дорожный рабочий.

У дорожных рабочих сегодня много дел. Фото: cheladmin.ru

Дел у них много: например, на пр. Ленина сугробами завалены остановки: пассажиры общественного транспорта увязают по щиколотку.

Противогололедные материалы, особенно подчеркивают исполнители муниципальных контрактов, используются точечно.

КСТАТИ

Из-за непогоды 26 февраля были перенесены рейсы из аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

По решению руководства ФКУ Упрдор «Южный Урал» на несколько часов в ночь на 27 февраля для грузовиков и рейсовых автобусов закрывали трассу М5 (от Аши до Чебаркуля). Сейчас ограничения сняты.

В Челябинске утром 27 февраля дороги сковало восьмибалльными пробками. Таксисты взвинтили тарифы на поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU