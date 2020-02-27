За сутки в Челябинске выпала месячная норма снега

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:12:19+03:00

Несмотря на снег в городе тепло и солнечно, успокоился ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его убирают две сотни машин и сто рабочих

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Снег в Челябинске шел неполные сутки. Он начался после обеда в среду, а закончился под утро четверга, 27 февраля. Синоптики подсчитали: в городе выпало 12,6 мм осадков, то есть практически месячная норма снега.

По данным мэрии, за минувшую ночь с улиц города вывезли 3,5 тысячи тонн снега. На дорогах работают 182 машины и сотня рабочих. Снег стараются именно вывозить, противогололедными материалами проезжую часть обрабатывают только точечно и минимально.

Накрывший город циклон смягчил оттепель, которую обещали в Гидрометцентре. Вместо +8 градусов днем в Челябинске 28 февраля будет +6. В субботу, 29-го февраля, +4. При этом в городе ожидаются теплые ночи: всего -2...-4 градуса. Существенных осадков в Челябинске в ближайшие дни не будет.

В ночь на воскресенье начнется понижение температур. Но пока незначительно — на пару градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU