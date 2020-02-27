«Ваш сосед болен»: жителей Челябинска пугают корью

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:43:26+03:00

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Жителей дома на улице Братьев Кашириных, 108а испугало объявление. В нем говорится, что у одного из жителей нашли корь. В связи с этим всех просят сходить в поликлинику, чтобы обследоваться и сделать прививку.

— Не коронавирус, так корь! — возмущается житель дома Максим.

— А разве можно писать, что кто-то из соседей болен? Сейчас люди начнут шарахаться друг от друга, — недоумевает еще один житель Владимир.

Такое объявление висит в одном из подъездом на Братьев Кашириных, 108а. Фото: читатель КП-Челябинск

— Корь – одна из самых заразных болезней. Один больной до 14-16 человек заражает. Для беременных он очень опасен. Знаю, что в некоторых странах Европы запрещают брать в детсады тех, кто от кори не привит, - отмечает челябинка Анна.

—Странно, что всех зовут на прививку. У кого она прививка стоит, никуда бежать не надо, но если прошло больше 10 лет, то надо обязательно, - говорит жительница дома Марина.

Некоторые жители усомнились: может быть это очередная проделка пранкеров.

КОММЕНТАРИЙ

В пресс-службе поликлиники ОКБ №3, к которой прикреплены жители этого дома подтвердили, что такие листовки действительно расклеивали.

— Действительно, объявление составлено некорректно. Мы приносим извинения. Однако, отметим, что в городе, в целом, фиксируются случаи заболевания корью, в связи с чем мы и приглашаем горожан, прикрепленных к нашей поликлинике, пройти профилактическую вакцинацию и защитить себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU