Из карантинного пункта в Челябинске отпустили четырех китайцев

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:41:21+03:00

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Вердикт: здоровы и не опасны для общества. Для четверых граждан КНР закончился карантин по коронавирусу. Все они проходили режимные мероприятия в стенах Челябинского областного противотуберкулезного диспансера.

Диспансер остается единственным карантинным пунктом на территории Челябинской области. Под наблюдением докторов в нем содержатся 24 китайца. Все они абсолютно здоровы и тоже вскоре окажутся на свободе.

Случаев коронавируса в городе и во всей Челябинской области нет.

Зато на Южном Урале продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа.

— Заболеваемость постепенно снижается, но порог эпидемии еще не пройден. С начала этой недели к докторам обратились около 9 тысяч южноуральцев. И это ниже аналогичного периода прошлой недели на 40%, — замечают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU