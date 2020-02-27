Двое в больнице после столкновения двух маршруток в Челябинске

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:01:13+03:00

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Инцидент произошел вечером в среду, 26 февраля. В Курчатовском районе столкнулись две маршрутки с пассажирами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Силы были неравными: в аварию попали ПАЗ, который ехал по маршруту № 218, и Peugeot, ехавший по маршруту № 12. В машинах ехали пассажиры. Детей среди них, к счастью, не было. Два человек получили неопасные травмы и были отправлены для более тщательной диагностики в больницу.

В ГИБДД города пообещали прокомментировать инцидент позже. По предварительным данным, пострадавших пассажиров отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU