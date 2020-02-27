2020-02-27T11:01:13+03:00
Происшествия

Двое в больнице после столкновения двух маршруток в Челябинске

Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В аварию угодили машины из разных весовых категорий. Использовано архивное фото.В аварию угодили машины из разных весовых категорий. Использовано архивное фото.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел вечером в среду, 26 февраля. В Курчатовском районе столкнулись две маршрутки с пассажирами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Силы были неравными: в аварию попали ПАЗ, который ехал по маршруту № 218, и Peugeot, ехавший по маршруту № 12. В машинах ехали пассажиры. Детей среди них, к счастью, не было. Два человек получили неопасные травмы и были отправлены для более тщательной диагностики в больницу.

В ГИБДД города пообещали прокомментировать инцидент позже. По предварительным данным, пострадавших пассажиров отпустили домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Больше ко мне не садись!»: в Челябинске маршрутчики отменяют остановки и выгоняют неудобных пассажиров

Водители микроавтобусов пишут личные правила перевозок (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родные готовы заплатить миллион за информацию о пропавшем Семене Тютюеве из Челябинска
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
На экологические проблемы в Челябинске обратили внимание активисты Greenpeace
Челябинская область обогнала Свердловскую по выявлению ВИЧ
«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова
«Ваш сосед болен»: жителей Челябинска пугают корью
Из-за теплой зимы в Челябинской области зацвела верба
Двое в больнице после столкновения двух маршруток в Челябинске
Из карантинного пункта в Челябинске отпустили четырех китайцев
В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков
За сутки в Челябинске выпала месячная норма снега
Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада