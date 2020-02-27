2020-02-27T10:38:51+03:00
Общество

Из-за теплой зимы в Челябинской области зацвела верба

Встречать весну раньше срока собралось одно деревце
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Торопливое дерево растет на солнцепеке и перепутало зиму с весной. Фото: НП "Таганай".Торопливое дерево растет на солнцепеке и перепутало зиму с весной. Фото: НП "Таганай".
Изменить размер текста:

Погода этой зимой стоит теплая, февраль и вовсе похож на весну. В национальном парке «Таганай» во время очередной оттепели зацвела верба.

Торопливое деревце работники парка заметили на Черной скале и не поленились сфотографировать.

— Обычно почки на этом дереве набухают в середине марта. Но, похоже, оттепель сбила календарь, — замечают в национальном парке.

Что удивительно: весну встречает всего одно дерево. Его соседи даже не думают просыпаться от зимней спячки.

Сотрудники «Таганая» говорят, что это чудо вполне объяснимо: необычное дерево растет на солнцепеке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родные готовы заплатить миллион за информацию о пропавшем Семене Тютюеве из Челябинска
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
На экологические проблемы в Челябинске обратили внимание активисты Greenpeace
Челябинская область обогнала Свердловскую по выявлению ВИЧ
«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова
«Ваш сосед болен»: жителей Челябинска пугают корью
Из-за теплой зимы в Челябинской области зацвела верба
Двое в больнице после столкновения двух маршруток в Челябинске
Из карантинного пункта в Челябинске отпустили четырех китайцев
В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков
За сутки в Челябинске выпала месячная норма снега
Куда до сих пор не ходят автобусы из Челябинска после ночного снегопада