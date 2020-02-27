Из-за теплой зимы в Челябинской области зацвела верба
Погода этой зимой стоит теплая, февраль и вовсе похож на весну. В национальном парке «Таганай» во время очередной оттепели зацвела верба.
Торопливое деревце работники парка заметили на Черной скале и не поленились сфотографировать.
— Обычно почки на этом дереве набухают в середине марта. Но, похоже, оттепель сбила календарь, — замечают в национальном парке.
Что удивительно: весну встречает всего одно дерево. Его соседи даже не думают просыпаться от зимней спячки.
Сотрудники «Таганая» говорят, что это чудо вполне объяснимо: необычное дерево растет на солнцепеке.
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ИСТОЧНИК KP.RU