Челябинская область обогнала Свердловскую по выявлению ВИЧ

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:29:53+03:00

Сейчас мы делим с Иркутской областью третье место в стране

Изменить размер текста: A A

В России составлен свежий рейтинг регионов по уровню выявления ВИЧ. Его подготовил Федеральный центр по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора России. Челябинская область вошла в тройку лидеров «черного списка».

В целом по России в 2019 году медики выявили 94,6 тысячи новых случаев заражения ВИЧ. Правда, в эту статистику не попали те пациенты, кто проходил обследование анонимно, а потом не встал на учет и не лечится. Также в расчет не шли иностранные граждане.

Получилось, что в среднем по всей России на каждые сто тысяч населения приходится 64 зараженных ВИЧ. Однако в 24 субъектах Российской Федерации этот уровень выше.

Пятерка лидеров выглядит так:

— Кемеровская область (179 новых случаев на 100 тыс. населения);

— Иркутская область (130 новых случаев на 100 тыс.);

— Челябинская область (130 новых случаев на 100 тыс.);

— Свердловская область (125 новых случаев на 100 тыс.);

— Новосибирская область (124 новых случая на 100 тыс.).

За последние годы Челябинск по выявлению ВИЧ впервые обогнал соседей — Екатеринбург. Но это не означает, что у нас инфицированных тоже больше. Просто наш регион активнее выявляет больных. И это даже неплохо. Так как знающий о своем диагнозе человек гораздо реже заражает других.

Курганская область занимает в рейтинге 11-е место: 97 случаев на 100 тыс. населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вскрывал фурункул — заработал ВИЧ»: рабочий из Челябинска обвинил поликлинику в заражении тяжелой болезнью

60-летний мужчина клянется, что никогда не изменял жене и не принимал наркотики (подробнее).

Молодой сотруднице «скорой» в Челябинской области брызнула в глаз кровь больного СПИДом

А противовирусного препарата в аптечке врача не оказалось (подробнее).

ВИЧ не приговор: в Челябинске открылся новый, современный корпус Центра по профилактике и борьбе со СПИДом

Челябинский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, по мнению специалистов, станет эталоном работы медицинских учреждений такого профиля в России (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU