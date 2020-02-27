Челябинская область обогнала Свердловскую по выявлению ВИЧ
В России составлен свежий рейтинг регионов по уровню выявления ВИЧ. Его подготовил Федеральный центр по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора России. Челябинская область вошла в тройку лидеров «черного списка».
В целом по России в 2019 году медики выявили 94,6 тысячи новых случаев заражения ВИЧ. Правда, в эту статистику не попали те пациенты, кто проходил обследование анонимно, а потом не встал на учет и не лечится. Также в расчет не шли иностранные граждане.
Получилось, что в среднем по всей России на каждые сто тысяч населения приходится 64 зараженных ВИЧ. Однако в 24 субъектах Российской Федерации этот уровень выше.
Пятерка лидеров выглядит так:
— Кемеровская область (179 новых случаев на 100 тыс. населения);
— Иркутская область (130 новых случаев на 100 тыс.);
— Челябинская область (130 новых случаев на 100 тыс.);
— Свердловская область (125 новых случаев на 100 тыс.);
— Новосибирская область (124 новых случая на 100 тыс.).
За последние годы Челябинск по выявлению ВИЧ впервые обогнал соседей — Екатеринбург. Но это не означает, что у нас инфицированных тоже больше. Просто наш регион активнее выявляет больных. И это даже неплохо. Так как знающий о своем диагнозе человек гораздо реже заражает других.
Курганская область занимает в рейтинге 11-е место: 97 случаев на 100 тыс. населения.
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