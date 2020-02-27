2020-02-27T11:36:52+03:00
Общество

«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова

Решение принято единогласно
Ирина Фадюшина
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Антон Шарпилов стал омбудсменом ровно три месяца назадАнтон Шарпилов стал омбудсменом ровно три месяца назадФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 27 февраля, депутаты Заксобрания Челябинской области единогласно отправили в отставку уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антона Шарпилова.

— Голосовали не электронно, а поднятием рук — произошел сбой оборудования. Мякуш обратился к депутатам, спросив все ли читали его заявление, уточнил, есть ли вопросы к председателю комитета Брагину. Вопросов не было. Все прошло буднично и быстро, — рассказал КП-Челябинск один из участников совещания.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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