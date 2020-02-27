«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова
Решение принято единогласно
Антон Шарпилов стал омбудсменом ровно три месяца назадФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 27 февраля, депутаты Заксобрания Челябинской области единогласно отправили в отставку уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антона Шарпилова.
— Голосовали не электронно, а поднятием рук — произошел сбой оборудования. Мякуш обратился к депутатам, спросив все ли читали его заявление, уточнил, есть ли вопросы к председателю комитета Брагину. Вопросов не было. Все прошло буднично и быстро, — рассказал КП-Челябинск один из участников совещания.
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ИСТОЧНИК KP.RU