«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:36:52+03:00

Антон Шарпилов стал омбудсменом ровно три месяца назад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Сегодня, 27 февраля, депутаты Заксобрания Челябинской области единогласно отправили в отставку уполномоченного по правам человека в Челябинской области Антона Шарпилова.

— Голосовали не электронно, а поднятием рук — произошел сбой оборудования. Мякуш обратился к депутатам, спросив все ли читали его заявление, уточнил, есть ли вопросы к председателю комитета Брагину. Вопросов не было. Все прошло буднично и быстро, — рассказал КП-Челябинск один из участников совещания.

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ИСТОЧНИК KP.RU