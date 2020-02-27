На экологические проблемы в Челябинске обратили внимание активисты Greenpeace
Экоактивисты международной независимой организации Greenpeace выпустили петицию с требованием говорить людям правду о загрязнении воздуха и вводить режим ЧС при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). В предисловии к документу указано, что «проблема загрязнения воздуха…на протяжении десятилетий не решается в Чите, Красноярске и Челябинске».
При этом экологи предсказывают, что на фоне изменения климата частота периодов НМУ будет расти.
При этом, как считают авторы городского телеграм-канала «Челябушка», в южноуральской столице эта работа более менее выстроена.
— С посильной помощью Гидромета, Минэко, Росприроднадзора и экозащитников мы знаем, когда надвигаются неблагоприятные метеоусловия, какая степень опасности, что за элементы в воздухе и где он грязнее. Знать мало, сделать с этим что-то — бесценно, — рассуждают авторы «Челябушки». — Петиции при всей своей непрактичности — однозначно мирный способ добиться реакции властей. Здесь авторами стали люди из уважаемой в международном пространстве организации, может и получится.
Отметим, что обращение Greenpeace будет отправлено в российское правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU