Родные готовы заплатить миллион за информацию о пропавшем Семене Тютюеве из Челябинска

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:44:26+03:00

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Родные Семена Тютюева, который пропал с парковки у супермаркета при странных обстоятельствах, готовы выплатить вознаграждение за информацию о пропавшем. Речь идет об одном миллионе рублей.

Правда, близкие отдадут деньги только тому, кто точно назовет место, где находится Семен Тютюев. Предположения и намеки семье не интересны.

30-летний бизнесмен и депутат Трактрозаводского совета районных депутатов Семен Тютюев пропал в ночь на 22 февраля. Мужчина отправился в супермаркет на улице Академика Сахарова за детской смесью. На выходе из магазина он перекинулся парой фраз с незнакомым мужчиной, а потом, якобы, сел с ним в машину и бесследно исчез. Судя по камерам видеонаблюдения, подозреваемый покупал в магазине перчатки и скотч. Это наталкивает на печальные мысли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако ход следствия силовики не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU