Бизнес-омбудсмен Борис Титов высоко оценил меры поддержки южноуральских предпринимателей

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:49:46+03:00

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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приехал в Челябинск и лично встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», бизнес-омбудсмен похвалил МФЦ для предпринимателей и отметил грамотно выстроенную работу.

— Отрицать смысла нет: МФЦ «Территория бизнеса» работает как часы, критиковать нечего, есть повод для гордости. Три года назад при открытии наш центр был единственным в стране и создавался, в числе прочего, для вдохновения на инвестиции почти 150 тысяч бизнесменов. Две сотни услуг в одном окне — это вам не шутки, — констатируют авторы «Челябушки». — Да и предпринимателей у нас любят и всячески поддерживают. Не так давно, напомним, была снижена ставка по «упрощенке» на 5%, льготные налоговые ставки в ближайшее время уменьшатся на 3%.

По мнению экспертов, стимулирование бизнеса является хорошей предпосылкой для социального роста.

ИСТОЧНИК KP.RU